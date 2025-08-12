Медузи принудиха френската ядрена централа „Гравлин“ да спре работа

Френска ядрена централа „Гравлин“ беше временно спряна в понеделник (11 август) заради „масово и непредвидимо присъствие на медузи“ във филтрите ѝ, съобщи операторът. Ятото е запушило охладителната система и е предизвикало автоматичното изключване на четири блока в атомната електроцентрала, съобщиха от енергийната група EDF.

EDF уточнява, че „няма въздействие върху безопасността на съоръженията, безопасността на персонала или околната среда“. И добавя, че медузите са открити „в ненуклеарната част на съоръженията“.

„Екипите на централата са мобилизирани и в момента извършват необходимите диагностики и намеси, за да могат да рестартират производствените блокове по безопасен начин“, се казва още в изявлението на EDF.

Около 70% от електроенергията във Франция идва от атомни реактори, според Световната ядрена асоциация (WNA), а „Гравлин“ е една от най-големите електроцентрали в страната. Разположена е между Дюнкерк и Кале и шестте ѝ блока произвеждат по 900 мегавата електроенергия всеки. Централата се охлажда от канал, свързан със Северно море, където няколко вида медузи са местни и могат да бъдат видени край бреговете, когато водите се затоплят.

Според ядрения инженер Ронан Танги морските животни са успели да се промъкнат през системите, предназначени да ги спират, заради „желатиновите“ си тела.

Танги, който работи в WNA, обяснява, че това е предизвикало запушване, което е намалило количеството вода, подавано в системата, и е довело до автоматичното изключване на блоковете като предпазна мярка. Той подчертава, че инцидентът е „ненуклеарно събитие“ и по-скоро „неудобство“, което екипът на място трябва да почисти.

За местните жители няма да има никакво отражение върху безопасността или върху достъпа им до електроенергия.

Медузи са предизвиквали подобни проблеми и в миналото, включително в ядрената централа „Торнес“ през 2011 г. и в шведската „Оскарсхамн“ през 2013 г., но такива случаи са редки.

Експертът по медузи Рут Чембърлейн казва, че инцидентът не е изненадващ, предвид горещите температури в Западна Европа през това лято.