Huawei ще представи нови решения за развитие на AI технологии във финансовия сектор

Китайската технологична компания Huawei Technologies се готви да представи технологичен пробив, който може да намали зависимостта на Китай от чипове с висока пропускателна способност на паметта (HBM), използвани за изпълнение на модели за изкуствен интелект, според държавното издание Securities Times.

Съобщението ще бъде направено във вторник (12 август) в Шанхай, в сътрудничество с China UnionPay, по време на форума „2025 Financial AI Reasoning Application Landing and Development Forum“, посветен на внедряването и развитието на приложения за AI модели за логическа обработка в сектора на финансите. Целта на събитието е да се насърчи използването на такива модели и приложения във финансовата индустрия.

Ако бъде потвърдено, това развитие ще представлява поредна стъпка на технологичния гигант, санкциониран от САЩ, към изграждане на самостоятелна екосистема за AI хардуер в Китай. Основните доставчици на HBM полупроводници, които често се интегрират в AI чипсети, са американските компании Micron Technology и Advanced Micro Devices (AMD), както и южнокорейските Samsung Electronics и SK Hynix.

Въпреки че двамата водещи китайски производители на чип памет – Yangtze Memory Technologies и Changxin Memory Technologies – отбелязват напредък, те все още изостават от своите американски и корейски конкуренти по производствен капацитет и технологично ниво.

Миналата година правителството на САЩ забрани износа на усъвършенствани HBM продукти за Китай като част от по-широка стратегия на администрацията на Байдън, целяща да ограничи развитието на полупроводниковата индустрия на геополитическия ѝ конкурент.

Програмата на събитието в Шанхай показва, че Huawei ще представи свои решения за „ускорение на AI съхранението и логическата обработка“.

Ролята на Huawei като водещ участник в стремежа на Китай към самостоятелна AI инфраструктура става все по-очевидна, тъй като нейните AI чипове Ascend все по-често се приемат от местни компании като алтернатива на продуктите на Nvidia.

Миналата седмица Huawei заяви, че планира да направи с отворен код своята Compute Architecture for Neural Networks – софтуерен инструментариум за разработка на приложения върху AI процесорите Ascend, насочен към конкуриране на широко използваната екосистема Compute Unified Device Architecture на Nvidia.