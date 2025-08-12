Европа предприема непопулярни мерки за борба със свръхпроизводството на вино

Европейската комисия публикува доклад за състоянието на винената индустрия в Европейския съюз през финансовата 2024/2025 година, която приключи на 31 юли. Според документа производството на вино е спаднало с 5%, достигайки 137 млн. хектолитра. Това е най-ниската стойност за последните 20 години, с 10% по-малко от средната стойност за последните пет.

Перфектната буря

Друг тревожен звънец за брюкселските служители беше спадът в потреблението на вино. Според Евростат то е било 93 млн. хектолитра, с 3% по-малко от година по-рано. Най-засегнатата категория се нарича червени вина – предпочитанията на потребителите все повече се изместват към бели и пенливи вина.

Намалението на износа с 6% също допринася за несигурността за бъдещето. Основните причини са объркването с допълнителни мита в САЩ, което продължава вече шест месеца, промените в данъчното законодателство във Великобритания и съответното намаляване на доставките. Количеството непродадено вино все още надвишава годишния обем на производство (157 млн. хектолитра). Тази цифра е все още малко по-малка от средната за последните пет години, а производствените разпоредби не винаги позволяват продажбата на вино в годината след реколтата. Всички тези цифри показват криза на свръхпроизводството. Вече е очевидно, че конкуренцията с винопроизводителните сили на Новия свят нараства, както и съперничеството в рамките на държавите-членки на Европейския съюз.

Антикризисни мерки

Не може да се каже, че служителите на ЕС не предприемат никакви действия за хармонизиране на търсенето и предлагането. Опитите им обаче не винаги са успешни и понякога предизвикват значително недоволство както сред лозарите, така и сред винопроизводителите. Какви мерки обикновено се използват? Консорциуми от производители, а понякога дори и самите винарни, получават субсидии за промотиране на продуктите си извън Евросъюза. Обикновено тези средства се използват за организиране на събития за намиране на партньори, предимно вносители с пълен цикъл на обещаващи пазари. Където рекламното законодателство позволява, парите се изразходват за различни промоционални кампании, които подкрепят репутацията на продуктите на консорциуми и големи асоциации на винопроизводители. Всяка година отчитането на получените средства става все по-строго.

Най-противоречивата, непопулярна, но ефективна мярка, която ограничава производството, се счита за изсичането на лозя.

Европейският съюз отдавна тласка не особено успешни дребни фермери да изсичат лозя, примамвайки ги с малки компенсации. Едва в края на 2024 г. френското правителство отпусна 120 млн. евро за изсичане на 27 хил. хектара лозя. Въпреки това, сред лозарите нямаше бързане да се възползват от това не особено щедро предложение – през следващите шест месеца по тази програма бяха изразходвани само 109 млн. евро. Очаква се останалите средства да отидат във фонд за подкрепа на млади винопроизводители, съобщава Decanter. Междувременно за Франция, където са регистрирани около 800 хил. хектара лозя, подобно намаление изглежда незначително. Въпреки това, по-нататъшни планове за изкореняване все още се обсъждат. Френският професор по икономика, преподавател в университета INSEEC Жан-Мари Кардебат се съмнява в правилността на избрания курс: „Изкореняването на лозите може да има положителен социален ефект в краткосрочен план, но е рисковано начинание, тъй като подхранва конкуренцията. Ако в Бордо бъдат отсечени 10 хил. хектара лози, в Мексико ще бъдат засадени 10 хил. хектара.“ Системата е изкривена.

Въпреки факта, че ЕС предоставя средства за сеч само при задължението да не се възстановява лозето в продължение на четири години, има някои умни лозари, които успяват да решат проблемите си за сметка на европейските данъкоплатци. Например в Ла Манча, вместо отсечените стари, редки лозя, през последните години са засадени много по-продуктивни перголни лози, понякога с капково напояване, което допълнително е увеличило обема на производството. Мащабът на подобни злоупотреби може да се прецени само по косвени данни. Например, ако през 2004 г. в Испания е имало 218 хил. хектара от най-популярния бял сорт на Иберийския полуостров, Айрен, то през 2017 г. вече са били 252 хил. хектара.

Не всички страни от ЕС допринасят еднакво за намаляването на производството на вино. Според Евростат, в периода 2015-2020 г. площта, отредена за лозя в ЕС, е останала стабилна – тя е намаляла само с 1.1 н асто. Хърватия (14%) и Португалия (13%) обаче са загубили най-много лозя през посочения период. Много по-малки загуби съпътстват лозарите от Унгария, Испания, Словения, Кипър, Румъния и Франция, а намалението на площите с лозя в Гърция и Люксембург е дори по-ниско от средното за Европа. Площите с лозя обаче в България, Германия, Австрия, Чехия са се увеличили, а в Италия и Словакия са нараснали значително – съответно със 7% и 9 на сто.

„Всички нови засаждания на лозя трябва да бъдат спрени за пет години“, казва президентът на винарския консорциум „Кианти“. „Консорциумът настоява разрешителните да бъдат спрени. Жертвите трябва да бъдат споделени“, продължава Бузи. „Кианти представлява повече от 30% от регионалното производство, не можем да бъдем единствените, които правят жертви.“

Други италиански консорциуми също обявяват намаляване на максимално допустимия добив. Например, винопроизводителите от Деле Венецие DOC, основното феодално владение на производството на Пино Гриджо на Апенинския полуостров, промениха производствените разпоредби. Ако преди допустимият добив в региона беше фиксиран на 18 тона на хектар, то по новите правила той е намален на 17 тона. Подобни промени обаче изглеждат просто като хипстърска декларация за намерения – опит да се бъде в крак с тенденциите, вместо реални действия за намаляване на производството.

Има ли други мерки?

Вече около четвърт век бюджетите на ЕС и неговите държави членки включват малки средства за спешна дестилация на непродадени излишъци. Преди няколко години тази практика беше преустановена, но сега е възобновена в някои страни от Евросъюза. „Дестилацията остава временна мярка“, казва президентът на Винарския консорциум Кианти. „Ако плащате 20 евро на хектолитър вино, както беше в Пулия по време на ерата на Ковид, това няма да помогне. Пилеете бюджети, които биха могли да бъдат използвани много по-изгодно за други цели.“ Последното предложение беше да се плаща на лозарите за така наречения зелен данък – изкуствено намаляване на добива през вегетационния период. Източници на финансиране обаче все още не са намерени. Липсва и необходимата законодателна рамка.

(по материали от чуждестранния печат)