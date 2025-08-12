Швейцария наложи на 12 август още санкции на Русия

Швейцария въведе още санкции на Русия, следвайки 18-тия санкционен пакет на Европейския съюз, съобщи в официално изявление правителството на страната. Те включват:

понижение на тавана на цените на руския суров петрол до 47.60 щ. долара за барел

14 нови индивида и 41 нови юридически лица, чиито активи ще бъдат замразени и ще получат забрана да влизат или да преминават транзитно през Швейцария.

Сред санкционираните са руски и международни компании, управляващи плавателни съдове от сенчестата флота, както и търговци на руско черно злато и съпричастни към военните действия на Москва.

В санкционния списък са включени и допълнително 8 оръжейни компании от Беларус и седем физически лица, както и 3 юридически субекта от Молдова.

Санкциите влизат в сила на 12 август.