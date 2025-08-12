Камен Пенков от Агенция за сигурност „Скорпио“ пред Banker Special: Бизнесът е доверие, а то няма цена

В най-новия брой на списание Banker Special (бр. 80) имате възможност да прочетете разговора с Камен Пенков – търговски директор на Агенция за сигурност „Скорпио“. Пред главния редактор на изданието Силвия Джагарова и Калоян Атанасов той споделя, че обича да казва, че докато другите следват примера на „Фолксваген“, неговата компания прилага метода на „Ролс Ройс“. Публикуваме го без съкращения.

Камен Пенков е млад предприемач с впечатляваща за своите 28 години биография. Средното и висшите си образования е завършил в Барселона, а след това, вместо да се впусне в семейния бизнес, работи 5 години във водещи компании в България, „за да усети пазара от първа ръка“, както сам казва. След L’Oreal, IQVIA и Air Liquide той се завръща в „Скорпио“ на позицията търговски директор, посвещавайки силите, опита и уменията си за развитието на една от водещите компании за сигурност в България.

Г-н Пенков, Вие сте търговски директор на една от най-успешните агенции в областта на частната индустрия за сигурност – „Скорпио“. Кои са най-разпознаваемите качества, които направиха “Скорпио” лидер за повече от 34 години дейност?

– Мотото на „Скорпио“ е „Бизнесът е доверие, а то няма цена!“. Това е основата, върху която стъпваме при взимането на всяко отделно решение. „Скорпио“ е една от най-опитните фирми в бранша, допринесла за създаването и имплементирането на голяма част от добрите практики в сферата на сигурността у нас. И до днес те са еталон за качество в нашия бизнес. А ако добавим към тях непрекъснатото внедряване на иновативни подходи и нестихващият ни ентусиазъм за подобрения през годините, ще получите отговора на въпроса „Как успяваме да намерим ключа към дълголетието на компанията?“

Вие сте учили 16 години в престижни колежи и университети в Барселона. Бакалавър сте по финанси и предприемачество от Global Business School и Магистър от EADA Business School. Какво е най-ценното за един предприемач, което научихте там и прилагате в България?

– Трите равностойни принципа, които взех с мен от Барселона са: Първо – постоянният устрем към иновации, подобряване на услугата и промяна във всеки аспект от бизнеса. Второ – придобиване на опит без страх от провал, защото всяка стъпка може да бъде победа или урок. Трето – приоритизиране на семейните ценности, като ключ към корпоративния успех.

Ценностите на „Скорпио“ са почтеност, коректност и отговорност. Кое е най-важното, което разбрахте от работата с вашите клиенти?

– За разлика от повечето големи фирми в бранша, които предоставят вече готови услуги – по шаблон, ние се фокусираме върху строго индивидуален подход, защото всеки клиент има специфични нужди. Както обичам да казвам, докато другите компании следват примера на „Фолксваген“, ние прилагаме метода на „Ролс Ройс“. Всеки клиент е един отделен свят, който дава възможности за съвместно развитие.

Кой е най-големият успех, с който се гордеете?

– В личен план – завръщането ми в България – предпочитам да търся начини и възможности за подобрения в родината ми, пред комфорта в чужда държава. В професионален план – личният ми принос от преди пет години, за прилагането на иновативната дигитална система за контрол на обходи и мониторинг на охранители „QR Patrol“ у нас. За няколко години тя стана неизменна част от портфолиото на компанията и се превърна във важна част от стандартите за качество в охранителната индустрия у нас.

Каква е визията ви за бъдещето?

– Визията ни за бъдещето е да сме водеща компания в изграждането на сигурна, устойчива и предвидима среда за бизнеса и обществото. Стремим се да внедряваме иновативни технологии, да развиваме експертния си потенциал и да предоставяме комплексни решения, които предвиждат и неутрализират рисковете още преди да възникнат. Вярваме в превенцията, в доверието и в дългосрочните партньорства.

Каква е тайната на успеха според Вас?

– Тайната на успеха на Агенция за сигурност „Скорпио“ се крие в три основни стълба: доверие, професионализъм и иновация.

Изградили сме екип от отговорни, лоялни и мотивирани професионалисти, за които сигурността на клиентите ни не е просто работа, а кауза. Действаме с прецизност, дискретност и решителност – ценности, които клиентите ни усещат още от първия контакт и оценяват високо.

Никога не разчитаме на постигнатото – развиваме се ежедневно, следим глобалните тенденции и внедряваме нови технологии, така че не просто да отговаряме на заплахите, а да ги изпреварваме.

Истинският ключ към успеха е в начина и подхода, с които гледаме на сигурността. За нас това не е просто услуга, а дълг – към клиентите, към екипа и към обществото.