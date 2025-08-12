MedicinePrice – гаранцията на здравното министерство за прозрачност при цените на лекарствата в евро

Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, представи мобилното приложение MedicinePrice, което е част от подготовката на здравния сектор за присъединяването на страната към eврозоната на 1 януари 2026 година.

С него от ведомството на доц. Силви Кирилов ще гарантират на гражданите бърз и безплатен достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България – както в български лева, така и в евро. То предоставя информация за пределните, т.е максималните цени на всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, както и тези на свободния пазар. Данните се актуализират в реално време от публичните регистри на Националния съвет.

„Цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото. С това приложение гарантираме прозрачност и улесняваме гражданите сами да извършват проверка на цените на лекарствата и да осъществяват контрол„, заяви министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

От своя страна, Мария Василева, която е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, отчете, цитирана от БТА, че институцията й, като пряко отговорна за ценовата регулация на лекарствените продукти в България, е извършила успешна адаптация на поддържаните публични регистри и е обявила цените на лекарствените продукти и в евро.

Търсенето на лекарствен продукт в мобилното приложение може да се осъществи по няколко начина – единият е под търговско наименование, друг начин е по международно непатентно наименование, а за лекарствата, които са включени в позитивния лекарствен списък, е дадена възможност за намиране чрез сканиране на баркода на опаковката, добави Василева.

Освен за цените на лекарствените продукти, мобилното приложение може да даде информация и за това дали даден лекарствен продукт е по лекарско предписание или без.