РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Здравното министерство пуска приложение за цените на лекарствата

Здравното министерство пуска приложение за цените на лекарствата

Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране ще представят новото мобилно приложение MedicinePrice, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България – както в български лева, така и в евро.

Събитието ще се състои от 12:30 ч. в сградата на Министерството на здравеопазването.

В края на юли министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да предприеме действия за обявяване на цените на лекарствените продукти в евро. Целта бе да се осигури спокойствие и информираност на българските граждани в контекста на предстоящото въвеждане на еврото.

За улеснение е извършено автоматично превалутиране на цените в Регистъра на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти, Регистъра на максималните продажни цени и Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък, като цените в лева и евро ще бъдат достъпни и чрез специално внедрено мобилно приложение, съобщиха още от здравното министерство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени