Съветът за административна реформа постави за обсъждане дългогодишни проблеми на общините. На свое редовно заседание участниците в САР, ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров, обсъдиха постъпили доклади от Националното сдружение на общините.

С тях от сдружението настояват за промени в стандартите за делегираните от държавата дейности, актуализацията на Методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини, както и промени, свързани с труда на органите на изпълнителната власт.

В хода на дискусията стана ясно, че методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини датира от 2004 година и вече 21 години не е променяна. Проблем за местната власт представлява привличането на ИТ специалисти и кадри с висока експертиза.

Докладван бе и напредъкът от дейността на работната група, извършваща анализ на законодателната рамка, свързана с въведения от средата на тази година единен електронен трудов запис. От юни тази година хартиената трудова книжка стана електронна, а Националната агенция за приходите поддържа регистър на заетостта.

В хода на дискусията бе поискано работната група да продължи своята дейност, а в нея да бъдат включени и представители на Националния статистически институт, за които също е важна информацията от единния електронен трудов запис.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, благодари за изключително бързата реакция на представителите на Съвета за административна реформа, който постави във фокуса на вниманието нерешени проблеми с повече от 20 годишна давност.