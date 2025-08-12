Националната мрежа за децата подписа Хартата на многообразието в България

Националната мрежа за децата (НМД) обяви днес присъединяването си към Хартата на многообразието в България – национална инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията, която включва организации, защитаващи ценностите на приобщаването, равенството и уважението към различията.

Хартата на многообразието в България е документ, който организациите доброволно подписват, за да поемат ангажимент към прилагането на политики за многообразие и равенство на възможностите – независимо от всички фактори, като пол, възраст, вероизповедание, етническа принадлежност и други. Тя е част от европейската платформа на Хартите на многообразието.

“Подписването на Хартата е нашият ангажимент да работим за създаване на среда, в която всеки човек да има равен шанс за развитие и принос”, споделят от НМД, като акцентират, че присъединяването им към Хартата е част от тяхната по-широка мисия – изграждане на общество, в което многообразието е ценност, приобщаването е практика, а благополучието на децата е стратегически приоритет както за държавата, така и за бизнеса.