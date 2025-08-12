Администрацията на Тръмп обмисля създаване на сили за бързо реагиране при безредици

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп разглежда план за създаване на сили за бързо реагиране, които да се разполагат в американските градове при протести и безредици, съобщава Вашингтон пост, позовавайки се на вътрешни документи на Пентагона, предаде БТА. Предвижда се 600 войници да бъдат в готовност за транспортиране до мястото на инцидента в рамките на час, разделени на две групи по 300 души, разположени в бази в Алабама и Аризона.

Поддържането на тези сили ще изисква стотици милиони долари годишно, особено ако постоянно бъдат на разположение военни самолети за превоз. Документите съдържат и анализ на потенциалните обществени реакции към подобна програма.

Ако се използва бюджетът на Пентагона, инициативата може да започне най-рано през фискалната 2027 година, но е възможен по-ранен старт при намиране на алтернативно финансиране. Не е ясно дали проектът е бил официално представен на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Пентагонът е отказал коментар по темата.

