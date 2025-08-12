НКЖИ приключи проучването за нова жп линия от Ямбол до границата с Турция

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) приключи прединвестиционно проучване за изграждане на нова железопътна линия от Ямбол до граничния пункт при “Лесово”. Предпроектните проучвания са на стойност над 500 000 лева, реализирани с финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., като частта финансиране от ЕС е 85%, допълват от НКЖИ, цитирани от БТА.

Новата жп линия от Ямбол до границата с Турция ще бъде с обща дължина 71 км и ще преминава през два основни участъка – Ямбол – Елхово (около 39 км) и Елхово – Лесово – граница (около 32 км).

Първият следва в по-голямата си част съществуващото досега трасе, а вторият ще е нов. Планира се скоростта да е 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове. Линията се предвижда да има шест спирки и три гари. Срокът за изграждане на трасето е шест години.



В рамките на проучванията са разработени и планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ, варианти за развитие и други.

Проектът има стратегическо значение за България като ключов транспортен мост между ЕС и Турция, осигурявайки по-бързо, по-безопасно и по-екологично придвижване на пътници и товари,

отбелязват от НКЖИ.