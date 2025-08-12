РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

Омбудсманът Велислава Делчева предложи на БНБ промяна в Наредба 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР), с която заинтересовано физическо лице да има право да подава искане за заличаване на информация в регистъра за кредитната му задлъжнялост, когато договорът му за кредит е обявен от съда за нищожен. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В писмо до подуправителя на БНБ Петър Чобанов омбудсманът посочва, че така правата и интересите на гражданите, свързани с подаваната за тях информация в ЦКР, ще бъдат ефективно защитени, тъй като такива договори не пораждат правно действие още от самото начало.

Поводът за предложението на Делчева са множество идентични жалби, в които гражданите изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават „да висят“ в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. Това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или финансови институции, посочва омбудсманът.

Последната жалба е от тези дни, в която жалбоподател търси съдействие, тъй като фирма за бързи кредити многократно отказва да подаде коригираща информация към ЦКР при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен.

Преди формализирането на предложението, омбудсманът и подуправителят на БНБ са провели среща. От нея става ясно, че в момента в БНБ се подготвят промени във въпросната наредба, съобщиха още от пресцентъра.

