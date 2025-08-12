ЕС продължава подкрепата за Украйна, Унгария отказа да се присъедини към общата позиция

Европейският съюз продължава подкрепата за Украйна. Лидерите на 26 от 27 държави – членки на Европейския съюз, с изключение на Унгария, приеха общо изявление, в което потвърждават, че в координация със САЩ и други партньори ще продължат да оказват политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна. Те подчертават, че Украйна има неотменно право на самозащита и че съюзът ще поддържа и разширява санкциите срещу Русия.

В документа се заявява, че способността на Киев да се отбранява е ключова за всякакви бъдещи гаранции за сигурност. ЕС и страните членки са готови да допринесат за тези гаранции, при спазване на международното право и с уважение към политиките за отбрана на отделните държави. Формулировката е включена поради несъгласието на Унгария да се обвърже с текста.

Лидерите приветстват усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната и постигане на справедлив мир, но подчертават, че мирът не може да бъде договорен без участието на Украйна. Изявлението е във връзка с предстоящата среща на 15 август в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин. За утре германският канцлер Фридрих Мерц е свикал извънреден разговор с европейски лидери, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента Зеленски.