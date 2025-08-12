РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Двата пожара в община Сунгурларе са локализирани

След цяла нощ работа двата фронта на пожара в община Сунгурларе – над село Скала и край село Бероново, са локализирани, съобщиха от областната управа в Бургас. Появил се е и трети пожар в смесена широколистна и иглолистна гора, далеч от населени места. Заради трудния достъп гасенето там се извършва ръчно.

Днес усилията на екипите ще бъдат подпомогнати от два самолета и един хеликоптер. Областният управител е поискал подкрепа и от Министерството на отбраната, като се очаква да се включат 30 военни с инструменти за гасене и пръскачки.

През нощта в гасенето участваха 21 екипа на пожарната, горски служители и доброволци. Сутринта те бяха сменени и работата продължава. Четиридесет жители на село Скала бяха евакуирани и пренощуваха в сградата на бившия ловен дом.

