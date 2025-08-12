САЩ отлагат новите по-високи тарифи за стоки от Китай с 90 дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която отлага въвеждането на нови тарифи за внос от Китай с 90 дни. Това съобщи CNBC, позовавайки се на източник от Белия дом.

„Тръмп подписа изпълнителна заповед, която ще предотврати повторното въвеждане на високи американски тарифи върху китайски стоки за следващите 90 дни“, се казва в съобщението. Според тв канала съответният документ е подписан от американския лидер само няколко часа преди полунощ, когато срокът за тарифите е трябвало да изтече.

Ако решението за спиране на тарифите не беше удължено, тарифите щяха да се увеличат до априлското ниво.

Източникът добавя, че забавянето е очакван резултат от последния кръг от преговори между американски търговски преговарящи и техните китайски колеги, който се проведе в Швеция в края на юли.

Преди това вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че американският лидер все още не е взел окончателно решение за въвеждане на допълнителни тарифи срещу Китай за закупуване на руски петрол.

Той добави, че въпросът с Китай е по-сложен, тъй като отношенията между Китай и Съединените щати засягат много други неща, които не са свързани със ситуацията с Русия. Ванс отбеляза, че поради тази причина Тръмп проучва всички възможни варианти.

През април Доналд Тръмп обяви въвеждането на тарифи за китайски стоки в размер на 125 процента.

В отговор китайските власти също въведоха тарифи за стоки от Съединените щати в размер на 125 проценат. През май Вашингтон и Пекин се споразумяха да намалят тарифите. Те възлизат на 10% за американски стоки и 30% за китайски стоки.