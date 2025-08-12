РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Разследват смъртта на офицер след сблъсък на „УАЗ“ с „Мерцедес“

Под наблюдението на Военно-окръжна прокуратура-Сливен органите на „Военна полиция“ в града на стоте войводи разследват пътнотранспортно произшествие близо до разклона за село Маломирово, област Ямбол, информират от държавното обвинение.

То е станало вчера (11 август) около 16:50 часа на пътя Елхово-Бургас при тежък сблъсък между военен автомобил – марка „УАЗ“, управляван от военнослужещия старши сержант с инициали Г. Г., и лек автомобил марка „Мерцедес“.

Във военния автомобил е пътувал и капитан Н. И., като при произшествието той изпаднал от военния автомобил и бил затиснат от него. Незабавно и Н. И., и шофьорите на двата автомобила били транспортирани до МБАЛ „Свети Пантелеймон“- град Ямбол, където по-късно офицерът починал.

По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за настъпилата катастрофа, като е извършен и оглед на мястото. Провеждат се разпити на свидетели.

