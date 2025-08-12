РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Партньорството между Binance и Mastercard разширява възможностите и улеснява разплащанията

Binance и Mastercard преводи крипто към фиатни пари в Европа

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по обем на търговия и брой потребители, обяви, че европейските потребители вече могат да конвертират криптовалутите си във фиатна валута* и да прехвърлят или теглят средствата си директно към подходяща Mastercard карта с достъпност в почти реално време.**

Новата услуга “Buy & Sell”, достъпна както през уебсайта, така и през мобилното приложение на Binance, се захранва от Mastercard Move – портфолио на Mastercard с решения за парични преводи. Функцията дава възможност на потребителите да продават своята криптовалута и да прехвърлят получените във фиат средства към картата си или да теглят вече наличния си фиатен баланс в картата. Това оптимизира процеса на „off-ramping“, като предлага бърз, лесен и сигурен начин за достъп до средствата и добавя още една удобна опция за теглене в допълнение към банковите преводи и другите поддържани методи.

Според Томас Грегъри, вицепрезидент Fiat в Binance, фокусът върху потребителите е спечелил на Binance доверието на близо 300 милиона души по света. „Новите функции “Продажба към карта” /Sell to Card/ и “Теглене към карта” /Withdraw to Card/ правят изплащанията на средства от криптовалути по-лесни и по-бързи от всякога“, коментира Томас Грегъри.

Компанията разширява услугите си в партньорство с глобални лидери и иноватори в дигиталните плащания, като Mastercard, за да предоставя повече възможности за потребителите.

„Mastercard се ангажира да разкрие истинския потенциал на крипто активите за ежедневна употреба.

Чрез глобалното ни партньорство с Binance се радваме да предоставим подобрено преживяване при изплащанията за потребителите на Binance в цяла Европа, благодарение на Mastercard Move,“ каза Скот Абрахамс, изпълнителен вицепрезидент „Глобални партньорства“ в Mastercard.

*Фиатните пари са валута, която няма стойност сама по себе си, но е определена за законно платежно средство от правителство. Съвременните валути, като долара и еврото, са примери за фиатни пари.

**Реалното време за осчетоводяване на одобрените транзакции зависи от финансовата институция получател.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени