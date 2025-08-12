Партньорството между Binance и Mastercard разширява възможностите и улеснява разплащанията

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по обем на търговия и брой потребители, обяви, че европейските потребители вече могат да конвертират криптовалутите си във фиатна валута* и да прехвърлят или теглят средствата си директно към подходяща Mastercard карта с достъпност в почти реално време.**

Новата услуга “Buy & Sell”, достъпна както през уебсайта, така и през мобилното приложение на Binance, се захранва от Mastercard Move – портфолио на Mastercard с решения за парични преводи. Функцията дава възможност на потребителите да продават своята криптовалута и да прехвърлят получените във фиат средства към картата си или да теглят вече наличния си фиатен баланс в картата. Това оптимизира процеса на „off-ramping“, като предлага бърз, лесен и сигурен начин за достъп до средствата и добавя още една удобна опция за теглене в допълнение към банковите преводи и другите поддържани методи.

Според Томас Грегъри, вицепрезидент Fiat в Binance, фокусът върху потребителите е спечелил на Binance доверието на близо 300 милиона души по света. „Новите функции “Продажба към карта” /Sell to Card/ и “Теглене към карта” /Withdraw to Card/ правят изплащанията на средства от криптовалути по-лесни и по-бързи от всякога“, коментира Томас Грегъри.

Компанията разширява услугите си в партньорство с глобални лидери и иноватори в дигиталните плащания, като Mastercard, за да предоставя повече възможности за потребителите.

„Mastercard се ангажира да разкрие истинския потенциал на крипто активите за ежедневна употреба.

Чрез глобалното ни партньорство с Binance се радваме да предоставим подобрено преживяване при изплащанията за потребителите на Binance в цяла Европа, благодарение на Mastercard Move,“ каза Скот Абрахамс, изпълнителен вицепрезидент „Глобални партньорства“ в Mastercard.

*Фиатните пари са валута, която няма стойност сама по себе си, но е определена за законно платежно средство от правителство. Съвременните валути, като долара и еврото, са примери за фиатни пари.

**Реалното време за осчетоводяване на одобрените транзакции зависи от финансовата институция получател.