Слаба строителна активност на пазара на производствени и складови площи

След умерения старт на годината за пазара на производствени и складови площи, второто тримесечие бе белязано от относително слаба строителна активност. През периода стартира изграждането на три относително малки нови проекта с обща площ от 18 000 кв. метра. Те са предназначени за собствено ползване съответно от дистрибутор на автомобилни гуми, дистрибутор на медицинско оборудване и производител на хлебни изделия. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Общият обем на леките индустриални и логистични площи в строеж спадна до 343 000 кв. м, от които около 39% са предназначени за отдаване под наем.

“Позитивен сигнал за предстоящите месеци би могло да бъде намаляването на несигурността в промишлеността през май и юни. Това, в съчетание с наскоро подписаното търговско споразумение между ЕС и САЩ, може да отключи отложени производствени поръчки и инвестиционни планове, замразени поради нестабилността в международната търговия”, коментира Явор Костов, управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton.

Явор Костов, управляващ партньор на Cushman&Wakefield Forton.

Скромна е и площта на завършените през тримесечието нови проекти.

Тя възлиза на 31 000 кв. м – най-ниското ниво за последните 15 месеца. Тази площ е разпределена в общо пет проекта, като само един от тях е за отдаване под наем. Останалите са изградени за собствено ползване от производител на изолационни материали, строителна компания, автомобилна фирма и международен превозвач на товари.

Завършването на сгради 3 и 4 в Логистичен парк „Ист Ринг“ добави 12 800 кв. м към спекулативния обем в града, който вече възлиза на 790 000 кв. метра. До края на годината този обем е вероятно да надхвърли 850 000 кв. м, като се очаква завършването на няколко проекта – включително от водещия играч в този сегмент (CTP).

Търсенето за второто тримесечие остана относително слабо

обемът на наетите площи през второто тримесечие възлезе на 24 000 кв. м – практически без промяна спрямо първите три месеца на годината.

Свободните площи в края на второто тримесечие възлизаха на 40 000 кв. м /с изключение на спекулативните проекти в процес на изграждане/. Това представлява леко повишение спрямо предходното тримесечие, сочат данните на компанията.

Липсата на свободни площи повиши наемите на най-атрактивните проекти,

макар търсенето да не бе силно. Нивата се повишиха до 5,6 евро/кв. м при 5.4 евро в предходното тримесечие. Доходността на най-атрактивните площи клас „А“ (над 10 000 кв. м) остана непроменена на 7.25 процента.

