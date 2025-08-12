Синтетичен чай за пушене за 300 бона хванаха в Първомай

Служители от сектор „Наркотици“ в Главна дирекция „Национална полиция“ успяха да задържат днес голяма пратка синтетична дрога в Пловдивско. Според информация на ГДНП откритият наркотик е синтетичен канабиноид, който е достатъчен за приготвянето на над половин тон от т.нар. „чай за пушене“.

По време на операцията са задържани двама мъже на по 45 години, единият от които турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас, който живеел в Плодовитово.

Успешната операция е проведена след получен сигнал за дилър на дрога, който действа на територията на област Пловдив. Разследването довело криминалистите до турчина, като информацията била, че той ще транспортира синтетичната дрога. При акция в района на Първомай е спряна колата на наркодилъра, като в нея освен него пътувал и мъж от село Крушево. Дрогата била открита в багажника на колата.

Установено било, че малко преди ареста, турският гражданин е получил в офис на куриерска фирма пратка от два кашона. В тях са открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, като полевите тестове реагирали на синтетичен канабиноид.

Двамата мъже са арестувани, като след изтичане на 24-часовия арест, пловдивският съд е постановил постоянна мярка задържане под стража за турския гражданин, а другият вероятно ще бъде привлечен като свидетел.

От Окръжна прокуратура-Пловдив уточниха, че става дума за три вида синтетични канабиноиди на обща стойност около 300 000 лева.