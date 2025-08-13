РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лек, но непритеснителен ръст на случаите с COVID-19, отчете главният здравен инспектор

COVID-19

“Има леко увеличаване на заболеваемостта от COVID-19, но тя е десетократно намалена в сравнение с миналата – 2024 година, така че няма ситуация, която да ни притеснява”, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред Нова тв.

Той отбеляза, че покачването през една седмица в сравнение с предишната не дава цялостната картина и не е необичайно. Вирусът е променлив и носи нови варианти, които се разпространяват повече, когато няма силен колективен имунитет, посочи доцентът.

По думите му, новите варианти не предизвикват тежко заболяване, а болните рядко стигат до лекар и често изкарват вируса на крак. Относно летните вируси Кунчев добави, че групата е огромна. Той добави, че повечето хора се оправят без особено лечение, ако клиничната картина е лека.

“Боледуването често е свързано с повръщане и диария, а при по-малките деца настъпва бърза дехидратация”, допълни той.

Той коментира и климатичните промени и болестите, пренасяни от комари.

“Заради промените ще намираме преносители на болестите сред насекомите все по-често. Важен е начинът, по който пръскаме срещу насекоми, да стане по-ефективен и да се започва от рано през годината”, препоръча здравният експерт.

По отношение на нашумелия вирус чикунгуня, който порази части от Китай, Кунчев успокои, че няма пряка опасност за страната ни.

