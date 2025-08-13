Държавният департамент на САЩ: Няма значителни промени с правата на човека в България

През изминалата 2024 година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България, се казва в частта за нашата страна в годишния доклад за положението с правата на човека по света, публикуван от Държавния департамент на САЩ на неговия сайт.

В него като цяло за света се проследяват убийства без съд и присъда, както и изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение.

По отношение на България се отчита, че българското правителство е предприело мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем.

Докладът включва 3 раздела – 1) Живот; 2) Свобода и 3) Защита на личността. Към всеки раздел има акценти под формата на подточки, които се отнасят до конкретни казуси. Сред тях има и примери за служители на реда, извършили неправомерни действия, в резултат на които е настъпила смърт. По този повод е споменат случаят на мъж от Стара Загора, заплашил дете с нож и починал след полицейско преследване с коли и опит за ареста му. Според доклада от аутопсията му става ясно, че той е починал вследствие на задушаване. В резултат са уволнени двама полицаи, пряко замесени в случая, както и двама техни началници.

Авторите на доклада отчитат, че независимо че Конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на медиите, има практически ограничения пред свободата на словото.

Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм, отбелязват от Държавния департамент на САЩ, като дават за пример случая с журналиста Йоан Запрянов, който разследва Историческия парк на Ивелин Михайлов в продължение на близо пет години.

По-конкретно авторите на доклада се позовават на Асоциацията на европейските журналисти – България (AEJ), които подават жалба до прокуратурата, затова че Ивелин Михайлов от партия „Величие“ е наредил на собственик на охранителна фирма да „се справи“ с Йоан Запрянов. Затова свидетелствал самият „изпълнител на поръчката“ – Стефан Калчев пред парламентарна комисия в Народното събрание. Журналистът се сблъскал и с друг тип враждебност – негова снимка била разлепена из населеното място, където се намира Историческият парк. Друг случай, споменат в доклада, е свързан с протестите срещу постановката в Народния театър „Оръжията и човекът“ с режисьор Джон Малкович. Тези недоволства също се възприемат като форма на ограничение на свободата на словото.

В държавният документ са включени още правата на работниците, трафикът на хора, религиозната свобода, защитатата на децата, бежанците и други.