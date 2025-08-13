РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пожарът край сунгурларското село Скала е овладян, бедственото положение може да бъде отменено

Втори пореден ден 30 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон, заедно със специализирана техника, участват в гасенето на пожара в района на село Скала, община Сунгурларе. Огънят е овладян, няма опасност за населените места и се очаква бедственото положение да бъде отменено днес следобед.

По думите на кмета Димитър Гавазов, досега са изгорели около 20 хиляди декара. На място работят екипи на пожарната, военнослужещи и доброволци, като гасенето се извършва изцяло от земята, без използване на авиация.

Пожарът, който избухна в петък и бързо се разпространи заради силния вятър, е един от най-мащабните в района. Предполага се, че причината е човешка дейност, тъй като огънят е тръгнал от пътя.

