Ново проучване разкрива едно пренебрегвано хранително вещество, което подпомага стареенето

Всички искаме да остаряваме добре – да останем умствено будни, физически силни и независими възможно най-дълго. И макар да няма „вълшебно хапче“, учените може би са открили нещо изненадващо просто, което подкрепя и трите неща: храни, богати на флавоноиди.

Ново изследване, проведено в продължение на повече от две десетилетия и обхващащо близо 90 000 участници, показва, че добавянето само на няколко порции храни, богати на флавоноиди – като горски плодове, черен чай, ябълки и цитруси – в ежедневното меню може да помогне за защита на тялото и ума с напредването на възрастта.

Връзката между флавоноидите и остаряването

Флавоноидите са естествени съединения, открити в много плодове, зеленчуци, чайове и вина. Те вече са известни със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, но това мащабно проучване цели да установи дали могат директно да повлияят на процесите на стареене, като физическа немощ, спад в двигателните способности и психично здраве.

Резултатите: да, могат.

Използвайки данни от две дългосрочни здравни проучвания, учените проследявали участници на 60+ години в продължение на до 24 години. Те редовно попълвали хранителни въпросници и съобщавали за състояния като енергийни нива, физически възможности и настроение.

Какво установи изследването

При жените с най-висок прием на храни, богати на флавоноиди:

  • 15% по-нисък риск от физическа немощ
  • 12% по-нисък риск от нарушени двигателни функции
  • 12% по-нисък риск от лошо психично здраве

При мъжете най-постоянната полза била за психичното здраве:

  • 15% по-нисък риск от лошо психично здраве при по-висока консумация на флавоноиди.

Тези, които увеличавали приема си с времето, получавали още по-големи ползи. Добавянето на три допълнителни порции храни, богати на флавоноиди, дневно водело до 6–11% по-нисък риск от всички основни проблеми, свързани със стареенето, при жените.

Кои храни имат най-силен ефект?

  • Боровинки
  • Ябълки
  • Портокали
  • Черен чай
  • Червено вино (в умерени количества)

Тези храни били свързани с по-нисък риск от трите основни проблема при остаряване: физическа немощ, загуба на двигателни способности и умствен упадък. Дори скромно увеличение (около половин порция на ден) показвало осезаеми подобрения с времето.

Силата на флавоноидите

Флавоноидите помагат на остаряващото тяло и мозък чрез:

  • Намаляване на оксидативния стрес и хроничното възпаление
  • Подкрепа за здравето на кръвоносните съдове и мускулите
  • Засилване на невропротекцията и когнитивната устойчивост
  • Потенциално подобряване на настроението чрез влияние върху мозъчните сигнали

Някои клинични проучвания също показват, че флавоноидите могат да увеличат мускулната маса и скоростта на ходене при възрастни хора, подпомагайки запазването на независимостта и качеството на живот.

Как да увеличите приема си

Не е нужна пълна промяна в храненето или скъпи „суперхрани“. Достатъчни са няколко ежедневни порции храни, богати на флавоноиди, например:

  • Чаша черен чай всеки ден
  • Шепа горски плодове в закуската
  • Ябълка или портокал като междинна закуска
  • Парче висококачествен черен шоколад за удоволствие

Доброто остаряване не зависи само от гени или късмет – а от постоянни, прости навици, които поддържат тялото и мозъка във времето.

С няколко допълнителни порции плодове, чай или горски плодове на ден, не просто се храните добре – инвестирате в бъдеще, в което сте по-силни, по-ясно мислещи и по-независими.

