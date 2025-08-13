Американски телевизионен водещ взе италианско гражданство, недоволен от политиката на Тръмп

Американският телевизионен водещ и комик Джими Кимъл разкри, че е придобил италианско гражданство, като решението му е било продиктувано от опасения, свързани с дейността на Доналд Тръмп като президент.

В интервю за The Sarah Silverman Podcast Кимъл казва, че това, което се случва, е много по-лошо от очакваното. Италианската новинарска агенция АНСА отбелязва, че комикът е получил италианско гражданство по-рано тази година, след като е доказал своя произход. Неговите прародители са се преместили в Ню Йорк от италианския остров Иския след земетресение през 1883 година.

Решението на Кимъл е част от по-широка тенденция, пише в. „Гардиън“. Актрисата Роузи О’Донъл се премести в Ирландия през януари, а Елън Дедженерис и съпругата ѝ Порша де Роси потвърдиха, че са се преместили във Великобритания.

Кимъл е сред групата водещи, които редовно използват своите предавания, за да критикуват администрацията на Тръмп. В отговор американският държавен глава многократно се е нахвърлял срещу тях в социалните медии. След като предаването на Стивън Колбърт беше спряно, Тръмп написа, че харесва това и добави, че „Джими Кимъл е следващият. Той има по-малко талант и от Колбърт“.