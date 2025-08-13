Китай отговори на санкциите на ЕС с ограничения срещу две литовски банки

Китай отговори на санкциите на ЕС като наложи ограничения срещу две литовски банки – UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Китайското министерство на търговията нарече това отговор на добавянето на китайски финансови организации към 18-ия пакет антируски санкции.

„Китай реши да добави две банки от ЕС – UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, към списъка с контрамерки, забранявайки на юридически и физически лица в Китай да извършват съответните транзакции и да си сътрудничат с тези финансови институции“, се казва в изявление на официалния представител на министерството.

Китай се надява, че тази стъпка ще насърчи европейските страни да „ценят дългосрочните си отношения“ с азиатската страна

и да спрат „погрешните практики“ на международната арена. „Това разширяване на списъка със санкции беше извършено в съответствие със Закона на Китайската народна република за противодействие на чуждестранните санкции с одобрението на съответния държавен координационен механизъм на Китай“, отбелязват от китайското министерство на търговията.

В изявлението се уточнява, че антируските санкции на ЕС, които засегнаха китайски организации, са „значително нарушение на международното право и основните норми на международните отношения, причинявайки сериозни щети на законните права и интереси на китайските предприятия“.

На 19 юли ЕС прие 18-ия пакет антируски санкции, който включваше няколко китайски организации,

включително две китайски финансови институции – Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. Европейската страна ги обвинява в участие в операции, заобикалящи ограниченията на Брюксел.

На 21 юли Китай отправи сериозно възръжение към Европейския съюз и обеща да отговори на това „безпочвено“ решение.