Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете тиквички

Тиквичките съдържат разнообразни витамини и хранителни вещества, включително витамин C, бета-каротин, калий и фибри. Това скромно зеленчуково чудо подпомага храносмилането, здравето на очите, хидратацията и здравето на сърцето. От „zoodles“ (спирализирани тиквички) до гриловани или изпечени в хляб и мъфини те са толкова универсални, колкото и вкусни.

Този, универсален и вкусен летен зеленчук, бързо се изкачва в списъците за пазаруване по целия свят. Независимо дали е нарязана на спирали, изпечена в хляб или приготвена на скара, тя е богата на хранителни вещества и предлага множество ползи – от поддържане на сърцето до подобряване на зрението и храносмилането.

Защо обичаме тиквичките

Може да поддържат редовно храносмилане

Те са богати на диетични фибри, особено в кората им, което ги прави отлични за поддържане на здраво храносмилане. Фибрите увеличават обема на изпражненията и подпомагат редовното изхождане. Те също така хранят полезните чревни бактерии.

Подпомагат хидратацията

Съдържат 95% вода, което ги прави чудесни за естествено поддържане на хидратацията, особено през лятото. Хидратацията е важна за енергията, регулирането на температурата и нормалната функция на организма.

Осигуряват антиоксиданти

Богати са на витамин C и бета-каротин — антиоксиданти, които намаляват възпалението и поддържат имунната система, като същевременно предпазват клетките от увреждане, причинено от свободни радикали.

Подпомагат здравето на сърцето

Високото съдържание на калий и ниското на натрий помагат за регулиране на кръвното налягане и поддържат сърдечно-съдовото здраве.

Поддържат здравето на очите

Съдържат лутеин и зеаксантин — каротеноиди, които се натрупват в ретината и предпазват очите от увреждане, включително свързана с възрастта дегенерация на макулата.

Хранителна стойност (за 100 г сурова тиквичка)

Калории: 19

Въглехидрати: 3 г

Фибри: 1 г

Захари: 2.5 г

Протеини: 1 г

Мазнини: 0.3 г

Натрий: 8 мг

Витамин C: 18 мг (20% от дневната нужда)

Витамин B6: 0.2 мг (10% от дневната нужда)

Калий: 261 мг (6% от дневната нужда)

Безопасност и предпазни мерки

За повечето хора те са безопасни, но ако имате алергия към растения от семейство Тиквови (като краставици, тикви или кратуни), трябва да ги избягвате. Понякога съдържат съединения, наречени кукурбитацини, които при високи нива правят вкуса горчив и могат да предизвикат стомашен дискомфорт.

Хора, приемащи диуретици или лекарства, задържащи калий, е добре да се консултират с лекар преди да увеличат консумацията.

4 идеи как да ги приготвите

Zoodles — направете „спагети“ от тиквички и ги сервирайте с маринара или песто. Грил или фурна — намажете резените с малко зехтин и подправки. Хляб или мъфини — добавете настъргани тиквички за сочност и хранителна стойност. Пълнени тиквички — запечете с плънка от месо, зеленчуци и сирене.

Те са вкусни, полезни и лесни за включване в менюто — като основно ястие, гарнитура или здравословна закуска. Те поддържат сърцето, очите, храносмилането и хидратацията, а антиоксидантите им предпазват клетките от оксидативен стрес.

