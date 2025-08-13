Кабинетът отпусна допълнителни 34 млн. лв. за държавните театри, опери, симфониети

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение да отпусне допълнително финансиране в размер на 34 млн. лева за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Това съобщи веднага след заседанието на кабинета министърът на културата Мариан Бачев. По думите му това ще допринесе за развитието на над 50 държавни културни института – театри, опери, филхармонии, симфониети, балетни центрове, допълват от културното министерство на своя сайт.

Бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. беше увеличен спрямо миналия с 6 млн. лв. – от 159 на 165 милиона лева. Той беше приет късно тази година, за разлика от стандартния срок, в който това трябва да стане. Затова не бе ясно кога ще е възможно да бъдат отпуснати допълнителните средства, обясни министър Бачев.

Той коментира, че с приемането на постановлението за допълнителните пари ще се насърчи политиката за грижа към сценичните изкуства.

„Това не са просто цифри, както сами се досещате, това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти, достигане до повече и по-голяма публика, възпитание на вкус…”, добави още министърът на културата.

Той бе категоричен, че отпуснатото допълнително финансиране разсейва всякакви спекулации, че ще се закриват театри и че се замразяват трупи. По думите му Министерството на културата и правителството ще продължават да се грижат за сценичните изкуства.