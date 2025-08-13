РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Мъж от Пловдив е задържан заради фалшивия сигнал за заплаха в самолета до Лондон

Мъж от Пловдив е задържан заради фалшивия сигнал за заплаха в самолета до Лондон

Мъж от Пловдив е задържан заради подадения фалшив сигнал на телефон 112 за това, че се очаква проблем на борда на самолет от София до Лондон.

Това е научило БНР от свои източници. Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители

По случая е образувано досъдебно производство. 

Изясняват се мотивите на мъжа.

По-рано стана ясно, че в понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“. 

Това е посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от германски изтребители самолет над въздушното пространство над Германия. 

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора, цитиран от БТА. 

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени