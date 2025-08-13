Мъж от Пловдив е задържан заради фалшивия сигнал за заплаха в самолета до Лондон

Мъж от Пловдив е задържан заради подадения фалшив сигнал на телефон 112 за това, че се очаква проблем на борда на самолет от София до Лондон.

Това е научило БНР от свои източници. Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители.

По случая е образувано досъдебно производство.

Изясняват се мотивите на мъжа.

По-рано стана ясно, че в понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“.

Това е посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от германски изтребители самолет над въздушното пространство над Германия.

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора, цитиран от БТА.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив.