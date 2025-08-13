Денят по диагонал – 13 август 2025 г.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че ситуацията с недостига на бензин в някои бензиностанции върви към нормализиране. По думите му в страната има достатъчно минерален бензин, а проблемът е свързан основно с логистични затруднения при доставката на биоетанол – добавка, която по норматив трябва да съставлява 10% от бензиновите горива.

Вече разбрахме, че правителството непрекъснато мисли за благосъстоянието на българските граждани. И след като бе решено да се създаде държавна верига под името „Магазин за хората„, необходимостта управляващите да продължават да ни убеждават в добрите си намерения вече е напълно излишна. Но, не. След потребителите, държавата се захвана и с търговците с изменения в Закона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни се предвижда изискването за минимален асортимент български стоки в големите вериги. На пръв поглед всичко звучи добре, ако квотите не бяха абсурдни.

Докладът на Държавния департамент на САЩ за спазването на човешките права в България през 2024 г. може да ни причини тежко главоболие, защото ни изправя пред необходимостта да приемем и осмислим един абсурд. Докладът ни казва, че у нас хем няма промяна в ситуацията със зачитането на човешките права, хем се наблюдават правни и практически ограничения на свободата на словото. И някак си покрай свободата на медиите в доклада се разкрива, че ограничения има както за хората, така и медиите.

Столичната община започна процедура за избор на нова обслужваща банка, която ще поеме финансовото й обслужване. В рамките на десет дни заинтересованите банки могат да подадат оферти. Писмени покани са изпратени до четирите най-големи кредитни институции. Изборът ще се извърши по критерии, определени от комисия, с цел да се гарантират прозрачност и равнопоставена конкуренция. Общината уверява, че разплащанията към служители и контрагенти ще продължат по график, без прекъсване.

Третото национално проучване за нагласите към присъединяването на България към еврозоната, възложено от Министерството на финансите, показва стабилизиране на подкрепата – сред гражданите като 49,2% са „за“ и 45,8% „против“, а сред бизнеса положителните нагласи са 69 на сто. И двете групи смятат, че приемането на еврото от 1 януари 2026 година ще е успех за евроинтеграцията на страната. Основните опасения на хората са свързани с краткосрочните ефекти и особено със спекулата и изкуственото вдигане на цените – тревога, която споделят 71% от анкетираните.