Заради предполагаема заплаха самолет от София за Лондон е ескортиран от германски изтребители

Два британски авиационни сайта съобщават за инцидент с полет на Ryanair от София до лондонското летище „Станстед“, излетял в 21:30 часа на 11 август.

На полета е било отказано разрешение да мине през чешкото въздушно пространство заради предполагаема атака, а по-късно два германски изтребители са го ескортирали до Нидерландия, откъдето с два часа закъснение самолетът е кацнал на „Станстед“, без допълнителни инциденти, предаде БНР.

The Aviation Herald, който регистрира всички инциденти с полети, и aviationsourcenews.com съобщават, че самолет Boeing 737-800 на компанията Buzz, направен от името на Ryanair, е изпълнявал полет от София до Лондон със 174 души на борда.

Самолетът е следвал северозападния курс към Лондон, който се използва по-рядко от традиционния югозападен през Алпите. Самолетът е бил над Австрия, готвейки се да влезе в чешкото въздушно пространство, когато не му е било разрешено да стори това. Причината е, че чешките власти били получили информация за предполагаема заплаха за атака на борда.

В резултат на това самолетът се е отклонил, за да остане в австрийското въздушно пространство, за да се съобрази с отказа. Когато полетът е преминал през германското въздушно пространство, към него са се присъединили два изтребители Eurofighter, които са го ескортирали до въздушното пространство на Нидерландия. Оттам полетът е продължил към местоназначението си, кацайки на летище „Станстед“ без допълнителни инциденти.

Не се дават никакви подробности за решението на чешките власти и предполагаемата заплаха. Няма друга информация нито в традиционните британски медии, нито в чешките.