Обвиниха силов купувач на имоти

Районна прокуратура – Стара Загора повдигна две обвинения срещу мъж във връзка с придобити по съмнителен начин имоти. Преди година в компанията на свой съучастник бабаитът заплашил с убийство и причинил леки телесни повреди на лице с цел да го откаже от водене на гражданско дело за прехвърлените от него и майка му 5 имота.

Купувачът побеснял, когато научил че с жена си са ответници по два граждански иска, с които се иска сделките за придобитите от него имоти да бъдат прогласени за нищожни, с което да изгуби собствеността върху тях. След като се консултирал с юрист как да прекрати делата, той пристъпил към натиск върху ищците да подпишат откази от исковете. Така се стигнало до побоя и заплахите, в резултат на които отказът бил принудително подписан.

От старозагорската прокуратура съобщават, че разследват същото лице и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, което го ситуира твърдо като част от имотната мафия.

