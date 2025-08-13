РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Подкрепяният от Роджър Федерер „On Holding“ повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Подкрепяният от Роджър Федерер "On Holding" повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Цените на акциите на швейцарския производител на маратонки On Holding се повишиха с 9% във вторник (12 август), след като компанията отчете по-добри от очакваните резултати и повиши прогнозата си за растящите продажби директно към потребителя DTC (Direct-to-Consumer).

Подкрепяният от Роджър Федерер "On Holding" повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Швейцарската компания, подкрепяна от тенис легендата Роджър Федерер, обяви, че приходите ѝ за второто тримесечие са нараснали с 32% спрямо година по-рано, достигайки 749.2 милиона швейцарски франка (925.9 милиона долара) – значително над прогнозите.

Продажбите на DTC скочиха с 47% до 308.3 млн. швейцарски франка (381 млн. долара), като компанията обяснява този растеж с „продължаващия фокус върху оперативното съвършенство и благоприятното развитие на валутните курсове.“ DTC каналът вече формира 41% от общите приходи, което е нов рекорд за второто тримесечие. Продажбите чрез търговия на едро нараснаха с 23% до 441 млн. швейцарски франка (544.8 млн. долара).

Подкрепяният от Роджър Федерер "On Holding" повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Нашата стратегия работи

Съоснователят и изпълнителен съпредседател Дейвид Алеман заяви, че On Holding „играе дългосрочно“ и че резултатите „доказват, че стратегията ни работи – от диверсифицираното портфолио от емблематични обувни марки до впечатляващия растеж в облеклото и глобалното присъствие на бранда.“

Подкрепяният от Роджър Федерер "On Holding" повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Компанията сега прогнозира годишни приходи от 2.91 млрд. швейцарски франка (3.60 млрд. долара) в сравнение с по-ранната оценка от 2.86 млрд. швейцарски франка (3.53 млрд. долара), а брутната печалба се очаква да бъде в диапазона 60.5 – 61% спрямо предишната прогноза за 60 – 60.5 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени