Подкрепяният от Роджър Федерер „On Holding“ повишава прогнозата си след като продажбите скачат

Цените на акциите на швейцарския производител на маратонки On Holding се повишиха с 9% във вторник (12 август), след като компанията отчете по-добри от очакваните резултати и повиши прогнозата си за растящите продажби директно към потребителя DTC (Direct-to-Consumer).

Швейцарската компания, подкрепяна от тенис легендата Роджър Федерер, обяви, че приходите ѝ за второто тримесечие са нараснали с 32% спрямо година по-рано, достигайки 749.2 милиона швейцарски франка (925.9 милиона долара) – значително над прогнозите.

Продажбите на DTC скочиха с 47% до 308.3 млн. швейцарски франка (381 млн. долара), като компанията обяснява този растеж с „продължаващия фокус върху оперативното съвършенство и благоприятното развитие на валутните курсове.“ DTC каналът вече формира 41% от общите приходи, което е нов рекорд за второто тримесечие. Продажбите чрез търговия на едро нараснаха с 23% до 441 млн. швейцарски франка (544.8 млн. долара).

Нашата стратегия работи

Съоснователят и изпълнителен съпредседател Дейвид Алеман заяви, че On Holding „играе дългосрочно“ и че резултатите „доказват, че стратегията ни работи – от диверсифицираното портфолио от емблематични обувни марки до впечатляващия растеж в облеклото и глобалното присъствие на бранда.“

Компанията сега прогнозира годишни приходи от 2.91 млрд. швейцарски франка (3.60 млрд. долара) в сравнение с по-ранната оценка от 2.86 млрд. швейцарски франка (3.53 млрд. долара), а брутната печалба се очаква да бъде в диапазона 60.5 – 61% спрямо предишната прогноза за 60 – 60.5 процента.