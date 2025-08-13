РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Повишиха прогнозата за световното производство на петрол с 370 хил. барела на ден

петрол промени на глобалния пазар

Темпът на растеж на предлагането на петрол на световния пазар до края на текущата година ще бъде около 2.5 милиона барела на ден, според доклад на Международната агенция по енергетика (IEA) за август. Това е с 370 000 б/д повече от прогнозата на организацията от миналия месец. 

През 2025 г. в абсолютно изражение предлагането на петрол на пазара ще се увеличи до 105.5 милиона б/д, смятат от агенцията, а през 2026 г. стойността ще достигне 107.4 милиона барела на дет.

Прогнозата за темпа на растеж беше променена поради решението на осем страни от ОПЕК+ да увеличат производството на петрол с 547 000 барела. От организацията съобщиха, че увеличаването на лимита ще позволи на страните да завършат излизането си от доброволните ограничения с 2.2 милиона барела на ден. 

Ройтерс отбелязва, че решението е свързано с опасения относно прекъсвания на доставките от Русия.

