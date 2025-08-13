Индия ще разреши частни добив, преработка и внос на уран

Индийското правителство се готви да се откаже от държавния монопол в ядрения сектор, който съществува от много десетилетия. На частни индийски компании ще бъде разрешено да добиват, внасят и преработват уран.

Властите очакват, че промяната ще донесе милиарди долари в хазната за развитието на индустрията. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на два свои източника в правителството на страната.

По-рано агенцията съобщи за намерението на Индия да позволи на чуждестранни компании да притежават миноритарни дялове в местни атомни електроцентрали.

Правителството на Нарендра Моди възнамерява

да увеличи капацитета за производство на електроенергия от атомните електроцентрали 12 пъти до 2047 година.

Така атомните електроцентрали ще осигуряват 5% от цялата произведена електроенергия в страната. Според анализ на управляващите, мерките за либерализация на пазара трябва да допринесат за това.

Според източници на Ройтерс, властите възнамеряват да запазят монопола върху преработката на използвано ядрено гориво, което е в съответствие със световната практика.