Индия ще разреши частни добив, преработка и внос на уран

Индийското правителство се готви да се откаже от държавния монопол в ядрения сектор, който съществува от много десетилетия. На частни индийски компании ще бъде разрешено да добиват, внасят и преработват уран

Властите очакват, че промяната ще донесе милиарди долари в хазната за развитието на индустрията. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на два свои източника в правителството на страната. 

По-рано агенцията съобщи за намерението на Индия да позволи на чуждестранни компании да притежават миноритарни дялове в местни атомни електроцентрали. 

Правителството на Нарендра Моди възнамерява

да увеличи капацитета за производство на електроенергия от атомните електроцентрали 12 пъти до 2047 година.

Така атомните електроцентрали ще осигуряват 5% от цялата произведена електроенергия в страната. Според анализ на управляващите, мерките за либерализация на пазара трябва да допринесат за това. 

Според източници на Ройтерс, властите възнамеряват да запазят монопола върху преработката на използвано ядрено гориво, което е в съответствие със световната практика.

