Прокуратурата с незабавна реакция по повод клип с насилие между момичета в Кула

Снимката е илюстративна.

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в град Кула се самосезирал и регистрирал сигнал по повод видеоклип с насилие над малолетно момиче, качен в социални мрежи, съобщават от държавното обвинение. След постъпването на сигнала социалните работници са снели сведения от запознати със случая лица. Проведен е бил и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в Районно управление на МВР в град Кула и в Районна прокуратура – Видин.

На 8 август в центъра на град Кула едно от момичетата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало. Момичетата са на 13 и 11 години, установява проверката на клипа.

Агресивното момиче било по-голямото. То се разгневило, че по-малкото последвало конкретно лице в социална мрежа. Предвид обстоятелството, че нападателката е малолетна (ненавършила 14-годишна възраст), тя не носи наказателна отговорност.

След извършена проверка по случая и с оглед компетентността на Районна прокуратура-Видин е взето решение за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като преписката е изпратена по компетентност на Местната комисия, която трябва да реши каква възпитателна мярка да бъде взета по отношение на 13-годишното момиче.

От прокуратурата допълват, че днес (13 август), преписката вече е изпратена на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Вълчедръм, където е настоящият адрес на агресивната малолетна. По-малкото момиче е от Кула. Родителите и на двете деца са установени.