Правителството одобри споразумение с Италия за съвместно изграждане на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на „Споразумение между правителството на България и правителството на Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

В изпълнение на ангажиментите на България като пълноправен член на НАТО, предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на страната ни.

Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.