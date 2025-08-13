Регионалният министър Иван Иванов разпореди проверка на АПИ заради изплатените бонуси

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г., съобщиха от министерството.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в АПИ.

Изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация – това посочиха по-рано днес от Агенцията в прессъобщение във връзка с цитирана от Института за пътна безопасност (ИПБ) сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ.

През юни е подаден сигнал във връзка с допълнителни възнаграждения в Агенция „Пътна инфраструктура“ и е възложена проверка, съобщиха по-рано днес за БТА от Софийска градска прокуратура. Проверката се извършва от Комисията за противодействие на корупцията, като срокът за приключването ѝ е два месеца.