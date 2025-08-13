В София: 1 на 23 в полза на сивите кофи срещу цветните контейнери

В един ден втори столичен общински съветник от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ коментира темата за сметосъбирането. Първо Бонка Василева постави въпроса защо сред утвърдените фирми, които кандидатстват за сметопочистването в София се крият и такива без опит и техника, а след нея – и Симеон Ставрев – изнесе статистика, че събраните разделно боклуци в София през 2024 г. са 23 пъти по-малко от смесения битов отпадък. Той даде и конкретни числа – преди една година количеството разделно събрани отпадъци в цветните контейнери е 16 227 тона, а боклукът в сивите контейнери за смесени битови отпадъци тежи 372 150 тона.

Според Ставрев това се дължи на броя на контейнерите – цветните са разположени на по-малко от 3 000 точки в столицата, а сивите – са над 30 пъти повече – има ги на около 92 000 места.

Общинският съветник отбелязва и че независимо че Столичен общински съвет е взел решение броят на цветните контейнери да се увеличи, „Екобулпак“, „Екопак“ и „Булекопак“ го съдят, за да не изпълнят волята му.

„Дори спечелиха на първа инстанция“, продължава Ставрев. По-нататък в поста си във „Фейсбук“ той отбелязва, че според месечния лабораторен морфологичен анализ на влизащия в завода смесен битов отпадък за 2024 г. над 60% са рециклируеми материали – картон и хартии, пластмаса, стъкло и метали, което не е никак малко при база близо 400 000 тона.

Ставрев дори твърди, че се стига до парадокса разделените в завода суровини да се изкупуват от някое дружество, свързано с компаниите, обслужващи цветните контейнери, тъй като те така си увеличавали тоновете събран разделно боклук и доказвали пред екоминистерството, че си изпълняват целите.

Според Ставрев проблемът има решение и то е въвеждането на депозитната система за връщане на пластмасовите шишета и кенчета, която по думите му Министерството на околната среда и водите бави от години.

Накрая той призовава да се увеличи броят на цветните контейнери, те да се събират по-редовно, а освен това – на онези от тях – в които се събира хартия, да се разшири отворът им, за да могат в тях да се изхвърлят и кашони, а не те да се поставят до кофата. За финал той препоръчва и да има повече образователни кампании защо е важно подлежащите на рециклиране боклуци да се изхвърлят разделно.