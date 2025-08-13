„Монбат“ отчита намаление със 7% на нетните приходи до 143.05 млн. лв. в края на юни

Между януари и юни „Монбат“ АД отчита на индивидуална база нетни приходи на стойност 143.05 млн. лв., което представлява намаление от 7% в сравнение със същия период от миналата година. Най-големи са паричните постъпления от продажби на продукция – за 103.14 млн. лева. Това показват числата в междинния финансов отчет на дружеството.

Основната дейност на компанията е свързан с производство и търговия с акумулатори и оловно-кисели батерии – стартерни, стационарни с телекомуникационно приложение, полутракционни, специални с военно приложение и локомотивни. Главните суровини и материали в производствения процес на дружеството са олово и оловни сплави, полипропилен, полиетиленов сепаратор и сярна киселина.

През първото полугодие оловото заема около 62% от разходите за единица продукт.

Рискът от промяната в цените на основната суровина – олово се управлява чрез изграждането на собствени рециклиращи мощности и чрез индексация на продажните цени към крайни клиенти.

Индивидуалната нетна печалба на „Монбат“ за първите шест месеца на тази година е в размер на 3.3 млн.лв., което представлява намаление от 46.2% на годишна база.

Не съществува зависимост на „Монбат“ от клиенти, тъй като продажбите не се извършват директно с клиенти, а се опосредстват от широка дистрибуторска мрежа в страната и чужбина, отбелязват от компанията в своя отчет. Заедно с това съществена част от продажбите с отложено плащане в страната и в чужбина се застраховат в Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/, COFACE или Credendo, поради което рискът от неплащане от страна на клиентите е намален.

„Монбат“ прилага отлична пазарна диверсификация, с продажби в повече от 75 страни,

като важни пазари за компанията за периода включват Германия с дял от 12.65%, Франция (10.40%) и Румъния (7.28%). С развитата си дистрибуторска мрежа фирмата има достъп до крайни клиенти на най-големите европейски пазари, Близкия изток, Северна и Южна Африка.

Стартерните батерии се продават на дребно преди всичко чрез автомобилни търговци и сервизи. Стационарните батерии се продават директно на телекомуникационни компании и други потребители.

За първите шест месеца „Монбат“ има на индивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 62.34 млн. евро,

които представляват 85% от общите нетни приходи от продажби. За този период основен пазар е Германия със 7.89 млн. евро парични постъпления от продажби, което представлява 12.65% от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на индивидуална база към края на юни са общо 21.12 млн. лв. (10.8 млн. евро) и представляват 15% от общите нетни приходи от продажби.

През първото шестмесечие

дружеството отчита спад в приходите от продажби на продукция и стоки размер на 6.5%,

в следствие на по-ниски борсови нива на оловото и на по-нисък обем продадени акумулатори с близо 11%, продавайки 1.29 млн. батерии.

Основните клиенти на дружеството не са имали финансови затруднения, пряко свързани с военните конфликти в Украйна и Близкия изток. Оценката на събираемостта на търговските вземания към 30 юни е добра. За да гарантира събираемостта на вземанията си от украински контрагенти, за които не е налична застраховка на търговските вземания, политиката на „Монбат“ е за 100% авансови плащания преди експедиция към всички експортни продажби към Украйна след началото на военните действия в страната. Дружеството има търговски вземания от украински и руски клиенти с нетна балансова стойност от 4.65 млн. лева.

Акциите на „Монбат“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им загубиха част от стойността си, като в момента сдлеки се сключват при 2.20 лева за един брой. А това оценява компанията на над 85 млн. лева.