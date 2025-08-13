Росен Желязков: Правителството следва ясна програма и не се занимава със сплетни

„Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Правителството следва ясна програма за управление, защото ние осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни.“ Това обяви премиерът Росен Желязков преди началото на правителственото заседание.

Министър-председателят обърна внимание, че се наблюдава една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, така както е предписан в смисъла и духа на българската Конституция.

По думите му това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната ни сигурност, както и дипломатическата ни служба.

„Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран“, категоричен бе премиерът.

Припомняме, че на 25 юли Росен Желязков обяви, че на 1 юли от Министерския съвет са изпратили на президента Румен Радев съгласувателно писмо, към което сме предложили проект на решение с потенциален кандидат за шеф на ДАНС и чакат отговор от президента. Отделно такъв очакват и по отношение на предложени кандидатури за посланици и за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Вероятно тъкмо заради забавения отговор от страна на президента Росен Желязков призова в началото на днешното заседание на Министерския съвет парламентът да се опита да възстанови равновесието между институциите със съответните законови промени.

Министър-председателят добави и че правителството не може да бъде инициатор на тези промени.

Желязков отбеляза, че и през летните месеци правителството продължава усилено своята работа, като е готово да поеме всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят

през есента.

На няколко пъти Желязков обърна внимание, че се “загрява за есента”, без да дава повече конкретика. Но е вероятно да има предвид бъдещите протести в защита на лева и въвеждането на еврото в България, които ще стартират от септември, както става ясно от публикации в социалните мрежи.

На днешното заседание на Министерския съвет Росен Желязков представи петима младежи, които помагат при погасяването на пожарите в района на Сунгурларе. Това са Даниел Гълъбов, Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков, които днес гостуват в Министерския съвет по покана на премиера.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни, със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Но той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук. Те показват онзи скромен, своеобразен тих героизъм, непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, обединени като българи“, обясни Желязков.