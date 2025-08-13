РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейската комисия е одобрила придобиването на TBI Bank от фонда Advent

tbi_bank Ти Би Ай Банк

Европейската комисия е одобрила придобиването на едноличен контрол над българската „Ти Би Ай банк“ (TBI Bank EAD) от американския инвестиционен фонд Advent International L.P. („Advent“). Решението е съгласно Регламента на ЕС за сливанията.

Сделката се отнася предимно до банковия сектор в България, Гърция и Румъния.

Според становището на Европейската комисия, нотифицираната сделка не порожда опасения за конкуренцията предвид ограничените пазарни позиции на придобиваната компании. Придобиването е било разгледано по опростената процедура за преглед на сливания.

През април тази година 4finance Holding S.A. подписа окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank чрез дъщерното ѝ дружество TBI Financial Services B.V. на Advent International, водещ глобален инвеститор в рисковия капитал. Сделката подлежеше на обичайните регулаторни одобрения.

TBI Bank е бързо развиваща се и високо рентабилна challenger-банка, която оперира в региона на Югоизточна Европа. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени