Европейската комисия е одобрила придобиването на TBI Bank от фонда Advent

Европейската комисия е одобрила придобиването на едноличен контрол над българската „Ти Би Ай банк“ (TBI Bank EAD) от американския инвестиционен фонд Advent International L.P. („Advent“). Решението е съгласно Регламента на ЕС за сливанията.

Сделката се отнася предимно до банковия сектор в България, Гърция и Румъния.

Според становището на Европейската комисия, нотифицираната сделка не порожда опасения за конкуренцията предвид ограничените пазарни позиции на придобиваната компании. Придобиването е било разгледано по опростената процедура за преглед на сливания.

През април тази година 4finance Holding S.A. подписа окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank чрез дъщерното ѝ дружество TBI Financial Services B.V. на Advent International, водещ глобален инвеститор в рисковия капитал. Сделката подлежеше на обичайните регулаторни одобрения.

TBI Bank е бързо развиваща се и високо рентабилна challenger-банка, която оперира в региона на Югоизточна Европа.