От КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат да се смени методиката за определяне линията на бедност

От Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и от Конфедерацията на независимите синдикати в България се обявиха за промяна на методиката за определяне на линията на бедност. Те разпространиха свои становища във връзка със заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, допълват за БТА синдикатите. Предстои те да обсъдят проекта на постановление на Министерския съвет (ПМС), който предвижда линията на бедност за следващата 2026 година да е 764 лева. За тази година нейният размер е 638 лева.

От КТ „Подкрепа“ подкрепят новия размер на линията на бедност за 2026 г., но обръщат внимание, че „новият размер продължава да бъде значително под издръжката на живот в страната“. Те настояват за актуализиране на размера и промяна на методиката за определянето й, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот, като допълват,че по този начин ще се гарантира по-добра социална защита.

“Линията на бедност заема важно място в областта на политиката за намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни”, посочват от КНСБ.

Изчисленията показват, че обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. (400 евро), иначе казано – увеличение с 18 лева от досега предложения размер (764 лева), уточняват от КНСБ.

Оттам обявяват още, че ще подкрепят размера на линията на бедност, при условие че малката потребителска кошница се индексира с цените за декември от предходната година.