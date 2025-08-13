За добре дошли след ваканцията депутатите получават 11% увеличение на заплатите си

След 33 дни лятна ваканция депутатите ще се върнат в парламента и ще бъдат приятно изненадани, че основната им месечна заплата е увеличена с над 11% – от 7137 лв. на 7935 лева. Причина за това е отчетения от Националния статистически институт (НСИ) ръст през второто тримесечие на годината на средната заплата за страната, на база на която се определя и колко пари получават депутатите.

Повечето народни представители ще получават над 8 000 лв. месечно, тъй като към основната им заплата се добавят 15% за участие в поне една парламентарна комисия. Председателите и заместник-председателите на комисии получават допълнително още 35%, а притежаването на научна степен носи още 10% увеличение.

Съгласно Кодекса на труда, всеки работещ получава допълнителен процент към заплатата за прослужени години. За депутатите и държавните служители това е по 1% за всяка година стаж, което при 20 години означава около 2 000 лв. повече. Така мнозина достигат месечен доход от поне 12 000 лева.

Председателят на парламента, доц. Наталия Киселова, с научно звание и дълъг стаж, ще взима над 16 000 лв., тъй като заплатата ѝ е с 55% по-висока от тази на депутатите. Толкова е заплатата и на премиера, а министрите получават възнаграждение, равно на това на председателите на парламентарни комисии.

Най-високата заплата сред висшите държавни постове е на президента – 14 870 лв. месечно, което е двойно повече от депутатската. Като военен, Румен Радев получава и по 1,4% за всяка от 20-те си години стаж, което увеличава месечното му възнаграждение до малко под 19 033 лева.