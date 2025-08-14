Apple разработва собствена охранителна камера за умни домове

Apple работи активно по създаването на собствена охранителна камера за умни домове, която ще бъде интегрирана в брандираното приложение Home. Това съобщава Bloomberg. Очаква се устройството да се появи на пазара едновременно с пускането на новия център за управление на умни домове или след него, планирано за 2026 г., въпреки че точната дата на пускане на пазара все още не е определена.

Една от ключовите характеристики на новата камера ще бъде впечатляващият живот на батерията – от няколко месеца до година. В допълнение към стандартните функции за сигурност, устройството ще може да открива хора и движение, което ще позволи да се използва за усъвършенствани сценарии за автоматизация в рамките на екосистемата Home.

Както отбелязва Bloomberg,

камерата ще бъде оборудвана с устройство за разпознаване на лица и инфрачервени сензори,

което ще ѝ позволи точно да определи кой присъства в стаята. Apple вярва, че потребителите ще поставят такива камери в цялата къща, за да оптимизират ежедневните си задачи. Например, системата ще може автоматично да изключва осветлението, когато някой напусне стаята, или да включва музиката, предпочитана от определен член на семейството, веднага щом той или тя влезе.

В допълнение към основната камера,

Apple съобщава, че работи върху няколко вида камери и други продукти за домашна сигурност,

включително звънец с лицево разпознаване за отключване на вратата. Тези разработки подчертават амбициите на Apple да се утвърди на пазара на интелигентни домове, предизвиквайки гиганти като Ring на Amazon и Nest на Google.

Заслужава да се отбележи, че платформата HomeKit на Apple вече поддържа камери на други производители.