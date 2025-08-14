РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 7600 „маркови“ стоки бяха иззети на „Капитана“

маркови дрехи

Митничари на „Капитана“ задържаха над 7600 текстилни изделия на световни марки, поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, съобщават от Агенция “Митници”. Стоките са открити при проверка на товарен автомобил.

На 10 август автомобилът с полска регистрация пристига на МП “Капитан Андреево”, управляван от български гражданин. В зоната за митнически контрол водачът декларирал, че превозва текстилни изделия от Турция за Нидерландия. След направения рисков анализ, е извършена и физическа проверка на товарната композиция.

При нея е установено, че сред декларирания товар има 7637 облекла и 20 чифта чехли на луксозни марки (общо 7657 „маркови“ стоки). За случая са уведомени притежателите на съответните търговски марки.

От Агенцията припомнят, че от началото на годината митническите служители на МП “Капитан Андреево” са задържали над 600 000 търговски артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, като от тях над 300 000 са текстилни изделия.

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

