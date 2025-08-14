Beijing E-Town с иск от 13.9 млн. щ.д. към Applied Materials за неправомерно използване на патенти

Компанията за полупроводници, с централен офис в Пекин – Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., е завела дело срещу американския доставчик на чипове за полупроводникови интегрални схеми Applied Materials Inc. за предполагаемо нарушение на търговски тайни, съобщи nbd.com.cn.

Beijing E-Town заяви в документ пред Шанхайската фондова борса, че Applied Materials е придобила незаконно и е използвала основните технологични тайни на китайската фирма, свързани с плазмени източници и обработка на повърхността на пластините, и е подала заявки за патенти в Китай. Beijing E-Town е внесла иск Пекинския съд по интелектуална собственост за обезщетение в размер на 99.99 милиона юана (около 13.94 милиона долара).

Делото е заведено, но съдебният процес все още не е започнал. Beijing E-Town заяви, че искът няма да има значително отрицателно въздействие върху дейността на фирмата и няма да засегне нормалното ѝ производство и операции. Крайният реален ефект ще зависи от ефективното съдебно решение.

Според документите на Beijing E-Town, Applied Materials е наела двама служители на дъщерното си дружество Mattson Technology Inc (MTI), които са имали познания за основната технология на китайската компания, която подозира, че те са използвали засегнатите технологични тайни за подаване на патентни заявки. Въпросните двама служители са разбрали основните технологии на компанията за генериране на плазма и методи на обработка и са били запознати и овладели съответните конструкции на оборудването и на процесите.

По време на работата си в MTI, тези лица са подписали споразумения за поверителност и са поели строги задължения за конфиденциалност относно техническата информация, включително техническите тайни, свързани със случая. Доказателствата показват, че след като Applied Materials е наела двамата бивши служители на Mattson, компанията е подала заявка за патент за изобретение в Китайската национална администрация за интелектуална собственост, в която водещи изобретатели са били двамата споменати служители. Патентната заявка разкрива техническите тайни, свързани със случая, които са съвместна собственост на ищеца и MTI. В резултат на това, действията на Applied Materials нарушават закона за честната конкуренция на Китай и представляват нарушение на търговските тайни.

Пекинската компания посочи, че използването на висококонцентрирана, стабилна и равномерна плазма за обработка на повърхността на пластините е една от ключовите ѝ технологии, широко използвана в оборудването ѝ за полупроводникова обработка при сухо почистване, сухо ецване, обработка и модификация на повърхности.

Съдът в Пекин е завел гражданското дело, но досега не е проведено съдебно заседание, посочва Beijing E-Town в документа. Основана през 2015 г., Beijing E-Town се занимава основно с изследване, разработка, производство и продажба на оборудване за обработка на пластини, необходимо за производството на интегрални схеми.