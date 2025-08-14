Като зам.-омбудсман Деница Димитрова би работила за по-добра защита на уязвимите групи

Деница Димитрова, номинирана от Националната мрежа за децата за поста заместник-омбудсман, заяви при изслушването си, че основните ѝ приоритети са интеграцията на хората с увреждания и защитата на правата на децата. Тя се ангажира да работи за по-добри помощни средства, особено за потребителите на протези, и за по-широк достъп до социални услуги за възрастни хора, включително увеличаване на броя на лицензираните домове.

Димитрова настоява омбудсманът и заместникът му да са политически неангажирани и активно присъстващи „на терен“ във всички региони, като особено внимание се отделя на отдалечените населени места и възрастните хора, включително във връзка с въвеждането на еврото. Тя предлага присъствие на заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране и ВиК дружествата, проверки в интернати за деца в конфликт със закона с цел тяхното закриване и въвеждане на по-съвременни методи за работа с младежите.

Сред приоритетите ѝ са и премахването на архитектурните бариери в обществени сгради, по-строги санкции за неизпълнение на законовите изисквания за достъпност, равен старт за жени и мъже на пазара на труда, както и подкрепа за неправителствените организации чрез активизиране на Съвета за развитие на гражданското общество.

Димитрова подчерта значението на правомощията на омбудсмана да сезира Конституционния съд, да влияе върху законодателството и да ангажира обществото чрез медии и публични форуми. Родена през 1978 г. в Шумен, тя е завършила „Счетоводство и финансов контрол“ във Варна, била е депутат от НДСВ и дългогодишен активист в социалната сфера, включително като член на УС на KarinDom, където е работила за ранната детска интервенция.