И днес Плевен и Ловеч остават на воден режим

От 10 часа днес (14 август) при регионалния министър Иван Иванов се провежда спешна среща заради проблемите с водоснадяването в региона на Плевен. Очаква се на нея да участват кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.

Припомняме, че от вторник вечерта заради авария на магистралния водопровод „Черни Осъм“ се налага спирането на водата в Ловеч и Плевен.

Днес екипи на дружеството ВиК – Ловеч продължават работата за отстраняване на аварията, заради която водоподаването ще бъде прекъснато от 11:00 до 18:00 часа. По информация на кореспондент на БНР все още не е ясно кога проблемът ще бъде отстранен напълно.

Освен това отново заради аварията на водопровод „Черни Осъм“ се налага и в Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването да бъде преустановено от 9:00 часа до 17:00 часа.

За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово са осигурени водоноски.