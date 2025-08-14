Друсан трафикант натъпка 28 бежанци в микробуса си

Друсан трафикант се опита за прекара 28 незаконни мигранти с микробуса си на 11 август в Бургаско. Намеренията му били разкрити, след като в Граничен участък – Царево била получена информация, че близо до село Бродилово голяма група мигранти се качили м микробус.

Привечер граничните полицаи и колегите им от РПУ спрели микробуса на пътя за Бургас. В товарното помещение те открили 28 незаконни мигранти без документи, всичките мъже. По-късно е установено, че 26 са от Афганистан, 2 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ – Царево.

Установено е също, че 40-годишният водач от Тетевен е бил солидно почерпен, също така и надрусан. Тестовете са отчели 1,56 промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин. Той също е задържан от граничните полицаи.

Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.