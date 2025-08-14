РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От „Спаси София“ предупреждават за планове за застрояване на „Мотописта“ в столицата

Мотописта

Общинският съветник от „Спаси София“ арх. Росица Николова съобщава, че днес (14 август) предстои в експертния съвет към Направление „Архитектура и градоустройство“в Столична община да се разгледат плановете за застрояване както на терена до „Мотописта“, така и на самата „Мотописта“.

По този повод от „Спаси София“ поставят шест въпроса.
– Ще остане ли теренът за градски спортен комплекс?
– Какво е предложението на частния собственик – увеселителен парк или нещо друго?
– Предвижда ли се ново застрояване?
– Ще бъде ли унищожена „Мотописта“?
– Остава ли предложението на частния собственик за 6 сгради на 9 етажа в имота, спортна зала и още две по-малки сгради, въпреки че теренът е отреден за спорт?
– Ще бъдат ли включени и имотите към бул. „България“ с режим на Тго (т.е. в междублоковите пространства се оформят УПИ за озеленяване), така че да се изготви план в цялост и да има обществено обсъждане с всички засегнати?

От „Спаси София“ припомнят, че през 2024 г. в район „Триадица“ са постъпили над 70 отрицателни становища срещу застрояването. Освен това живеещи от кварталите „Гоце Делчев“, „Борово“ и „Стрелбище“, също са се обявили срещу застрояването на „Мотописта“ с подписки и становища.

От „Спаси София“ са категорични, че столицата има нужда да запази терените си за спорт и озеленяване, а освен това, когато става въпрос за толкова обществено значими казуси, то решенията трябва да се взимат с максимална публичност, а не в средата на август и при ограничен състав на експертния съвет.



